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意外的人生

HITS Movies - 今日 05:45PM
 
亨利是一個成功的律師，不計任何代價都要贏，甚至賠上家庭也在所不惜。但一顆子彈讓亨利平步青雲的事業驟止，無能力正常生活，也失去以前生活的所有記憶。

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