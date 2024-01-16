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大塊頭出亂子

歷史頻道 - 2024.01.16(二) 07:10PM
 
莫蘭迪橋的突然倒塌是意大利遭受的最嚴重的工程災難之一。這座橋建於60年代，它被認為是堅不可摧的，所以到底出了什麼問題？

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