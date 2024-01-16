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黃金48小時現場：關鍵時刻

罪案偵輯頻道 - 2024.01.16(二) 07:25PM
 
在伯明罕，發現遭到焚燒的男性遺體；在紐奧良，一名罹癌男子搭便車回家，最後卻被殺害；而在土爾沙，一名探訪兒子的男子在嫉恨之下遭到殺害。

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