萭眾期待的捉鬼敢死隊載譽而回。敢死隊的全新的角色誓要令你捧腹大笑。這席捲全球的超自然喜劇系列闊別銀幕30年，導演保羅費格率領一眾當今最佳喜劇演員︰瑪莉莎麥卡菲、克莉絲汀薇格、凱特麥金儂、萊絲莉瓊斯和克里斯漢斯沃，為系列新作帶來新氣象。這個夏天，由他們拯救世界。