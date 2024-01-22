自從退休之後，勞勃麥考仍舊無法忘記他當年當政府殺手時所做的一切，並且透過逞罰惡勢力的作法，獲得心靈上的慰藉。這次當他以為在義大利南部找到歸屬時，發現他的新朋友受到當地黑手黨的威脅，因此決定重拾舊業解救大家。