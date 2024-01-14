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獄中的孩子：無期徒刑或假釋

罪案偵輯頻道 - 2024.01.14(日) 05:45PM
馬吉爾·蓋坦在14歲時殺害一家四口，因此獲判無期徒刑，不得假釋。現在馬吉爾有可能透過即將舉行的重新上訴聽證會獲釋。

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