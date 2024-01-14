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馬鈴薯超人:1

BBC CBeebies - 2024.01.14(日) 05:50PM
馬鈴薯超人，紅蘿蔔，還有番茄正在探索植物走道，他們聽到了一個怪聲音。他們尋著聲音的方向找到了探險家奇異果，他需要他們的幫助。

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