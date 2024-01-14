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CYRIL: 就是魔術

AXN - 2024.01.14(日) 04:15PM
你可能看過他從海報變出漢堡包的成名之作！日本頂尖街頭魔術師Cyril可說是亞洲人氣最高的魔術師之一。在這個AXN的原創節目中，Cyril將到訪亞洲各國尋找自我，並施展他別樹一幟的魔術好戲。

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