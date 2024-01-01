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萌弟與吉米小豬:1

BBC CBeebies - 今日 10:20PM
在史丹把全家人的衣服洗得縮水後，萌弟一家人要去購物，但在萌弟得知吉米小豬不會有新衣服後，他開始思考，為什麼動物不像人類一樣要穿衣服呢。

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