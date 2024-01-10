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獨行俠：技能挑戰

歷史頻道 - 2024.01.10(三) 06:10PM
 
過去的《獨行俠》參與者布里特·阿哈特（第3季和第5季）、喬登·約納斯（第6季獲勝者）以及盧卡斯·米勒（第1季）要解決最大的挑戰之一：建造巨大的致命陷阱。

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