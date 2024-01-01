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禁錮莎拉

Lifetime - 今日 10:00PM
 
根據真實事件改編，女主莎拉是一個充滿活力的女孩，卻被她的父親囚禁在地下室長達20多年。當莎拉最終逃脫後，她的家人終於知道了這個毀滅性的真相。

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