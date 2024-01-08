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犯罪剖析

罪案偵輯頻道 - 2024.01.08(一) 05:40PM
 
2003年8月，伊斯蘭祈禱團的恐怖分子在雅加達萬豪酒店製造了血腥的爆炸事件，造成12人死亡，144人受傷，全球對恐怖分子的追捕更趨激烈。

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