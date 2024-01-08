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執法尊家（第十三季）

AXN - 2024.01.08(一) 07:00PM
 
丹尼與兒時好友米奇柏迪（湯卡芬諾飾）重遇，他亦是一名前罪犯，這次來向丹尼求助尋找失蹤的未婚妻。此外，在艾琳參選成為地方檢察官前，安東尼送她最後一場監視行動作為驚喜禮物。

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