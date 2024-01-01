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第一滴血

罪案偵輯頻道 - 今日 04:00PM
理查·拉米雷茲讓1980年代中期的南加州籠罩在恐懼中，任何人都有可能成為目標。他在成長過程中渴望父親形象，而有虐待狂的堂（表）親則成了他的導師。

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