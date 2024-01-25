年青的南希亞當斯(布蕾克萊芙莉)既是休士頓貝勒醫學院的醫學生，又是喜愛冒險的衝浪好手。她在稱為「天堂」的海灘勝地，在一次衝浪中誤闖大白鯊攝食區，遭受大白鯊攻擊並遭浪捲至200米外。幸運的她逃到一處離海岸不遠的淺礁水域。在同伴被鯊魚吞腹、身心受極大煎熬與恐懼下，她該如何冷靜運用所知道的知識，順利返回陸地，從鯊口逃生？