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攝影機捕捉到的超自然影像

罪案偵輯頻道 - 2024.01.04(四) 04:55PM
 
頑固的泰迪熊嚇壞了德州的兩個雙胞胎。一名男子在廢棄的肌肉車倉庫中受到復仇幽靈的折磨。加州的一名女子害怕外星人從窗外入侵。

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