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安儒勒：殺戮詐欺

Lifetime - 今日 10:00PM
故事發生在一座小島上，小鎮居民羅素·道格拉斯 (Russel Douglas) 在聖誕節後第二天被發現已經死亡，這個消息讓整個小鎮發生了天翻地覆的變化。

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