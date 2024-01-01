擔任警察的約翰(查尼塔圖飾)，夢想成為駐白宮特工直接保護總統(傑米福克斯飾)。他為了不讓面試失敗的壞消息讓女兒失望，決定帶著女兒參加白宮導覽行程。沒想到在參觀過程中，白宮遭到一群配備重型軍械的神秘軍事組織佔領，總統陷入被劫持的危機。