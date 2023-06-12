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衛視電影台
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救火英雄
衛視電影台
- 2023.06.12(一) 09:30PM
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十年前一次救災失誤，高級消防隊長何永森暗中背叛好友游邦潮，鬱結多年；新來的內地超級消防員海洋，與「老兵」李培道總暗裡較勁，令局內上下關係緊張。在聖誕節前夕，一隊消防人員在撲滅了一場發生於酒醋工廠的小型火災後，正當大家以為可以安然度過聖誕節時，此場小火災卻引致發電廠爆炸，繼而香港大停電，多處發生意外及事故。一眾消防人員因此在面臨職業生涯中最大程度的壓力的同時，展開了生死救援。
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