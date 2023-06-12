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魔法灰姑娘

HITS Movies - 2023.06.12(一) 08:00PM 節目表
 
奧斯卡獎得主安海瑟薇主演了這個相當特別的現代童話故事，一個女孩被仙女教母賜予了順從的天賦。這場神奇的魔幻歷險充滿了豐富多彩的人物、音樂、機智和奇思妙想。

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