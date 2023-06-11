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千錘百鍊

歷史頻道 - 2023.06.11(日) 10:50PM 節目表
 
本集隆重推出《千錘百鍊》的第200次競賽。為了慶祝這個里程碑，我們將所有掌控權轉交給讓我們走到今日的人，也就是我們的粉絲。

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