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美國西北：美麗之境落磯山脈

國家地理野生頻道 - 2023.06.11(日) 09:30PM 節目表
 
從山腳下的河谷綠地到群山的高峰，落磯山脈的生物種類豐富並具備韌性。這裡的動物面對許多挑戰；遮蔽視線的暴風雪、突如其來的洪水以及灼熱的沙丘，都是落磯山脈潛藏的危險。

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