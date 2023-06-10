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崛起與隕落：世貿中心

歷史頻道 - 2023.06.10(六) 10:50PM 節目表
 
如同二十四段訪談所述，本紀錄片敘述這座雙塔世貿中心相關人士的故事，包括協助建造的人、在其中工作並欣賞建築的人，以及最後在911事件中活下來的人。

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