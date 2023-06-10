美國西北：美麗之境冰河國度

蒙大拿西部天險高峰藏著一個古老的祕密，就是美國的冰河地帶。冰河雕鑿出的河谷、峭壁與隱密湖泊構成一座高山迷宮，各式各樣的生物在此藏身。這是腳步穩健的山羊、飛舞的河烏以及棕熊的國度。融雪與巨大冰河提供萬物生長的水源，就連冰層裡面都有居民棲息著。