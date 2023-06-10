性格率直卻火爆的少女琉花，因為與隊友發生爭執而不得不退出社團。在沒有容身之所的漫長暑假中，琉花遇見了兩名神秘的少年─海和空。海和空據說是由儒艮養大的孩子，從嬰兒時期就一直生活在海中。除了器官和常人有所不同外，他們似乎能接收到常人聽不到的、來自大海的訊息。適逢三人的相遇時，地球上同時出現了各式各樣的異變。夜空中閃爍的流星突然墜落大海；海洋的所有生物開始往日本移動；甚至連龐大的座頭鯨都出現，奏著鯨的「歌曲」向所有海洋生物傳遞「祭典的重頭戲就快來了」的訊息。