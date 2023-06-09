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家長進行弒

Lifetime - 2023.06.09(五) 09:55PM 節目表
蓋爾希望能更多的參與女兒新的中學生活，於是她加入了家長教師聯誼會（PTA），但是卻發現它是由一位渴望權利、喜歡背後捅刀子的母親所管理的。

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