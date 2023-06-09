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十萬火急

衛視電影台 - 2023.06.09(五) 09:30PM 節目表
消防隊長雲（劉青雲飾）是個刻己盡責的救火隊員，每當意外發生，他都要和隊員趕到火場。新調來的上司（方中信飾）決心以嚴謹紀律重整陣容，他的苛刻要求招致一眾消防員的不滿。但在生活上，他們各自並不如意。上司重遇前妻，形同陌路。一心為事業的女見習隊長（黃卓菱飾）也與丈夫貌合神離。雲在一次現場搶救過程中，搭救了Carmen（李若彤飾）。

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