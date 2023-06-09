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混亂有序

HITS Movies - 2023.06.09(五) 10:30PM 節目表
傑羅姆利特爾（傑瑞路易士飾演）好可憐。他想當醫生，但他實在太笨拙了。所以他改到白石療養院當護理員，這下可讓病人和觀眾都大傷腦筋！

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