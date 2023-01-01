Home > 頻道 > 教育/紀實 > 國家地理野生頻道 > 非洲血河

非洲血河

國家地理野生頻道 - 今日 09:30PM 節目表
 
跟隨斑馬母子ZE545和F1一同體驗最艱苦的遷徙，看牠們一路上歷經滿是鱷魚潛伏的河流和獅子的攻擊，最後面對世界上最終極的襲擊：擁有非洲巨鱷伺機攻擊的馬拉河。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結