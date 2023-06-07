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超越橡樹島

歷史頻道 - 2023.06.07(三) 10:50PM 節目表
 
拉吉納與馬蒂·佈雷克前往德州，協助尋寶者霍皮·厄班克斯及其團隊尋找傳說中遺失的聖薩巴礦產以及超過一百萬美元的銀。

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