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狼獅大戰

國家地理野生頻道 - 2023.06.07(三) 09:30PM 節目表
 
美洲獅專家布恩史密斯深入蒙大拿的比特魯山脈，尋找在這片驚人的冬日景致中，兩大掠食動物彼此較勁的證據。他的目標是指出美洲獅與野狼最常發生衝突的地方，方法是蒐集兩種生物獵食、進食與打鬥行為等相關線索。

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