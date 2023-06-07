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肥龍過江

衛視電影台 - 2023.06.07(三) 09:30PM 節目表
 
朱福龍（甄子丹飾）現任香港警隊成員，身手敏捷、破案率高，一直都是大家心目中的模範警員。但未婚妻宋可兒（周麗淇飾）的悔婚，讓他大受打擊而自暴自棄，靠狂吃排解情傷，六個月後竟變成了一個200多磅的胖子。

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