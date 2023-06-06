Home > 頻道 > 教育/紀實 > 歷史頻道 > 建構世界的機器

建構世界的機器

歷史頻道 - 2023.06.06(二) 10:50PM 節目表
 
1920年代，透過空氣產生捲經運動影像的構想完全是科幻想法。大部分人的休閒娛樂是看書、看雜誌或去戲院。但兩個大膽的先驅者看見了不一樣的未來。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結