野性澳洲紅袋鼠的沙漠

在澳洲的中心，棲息著地球上體型最大的有袋類動物－紅袋鼠，以強壯的後腿在澳洲內陸蹦蹦跳跳，事實上這是一種在沙漠中很省力的移動方式。蜜蟻會吊在蟻丘的天花板上充當糧倉，旱季時就可取用。就連虎皮鸚鵡也是適應沙漠生活的專家。