Home > 頻道 > 電影頻道 > 衛視電影台 > 初戀慢半拍

初戀慢半拍

衛視電影台 - 2023.06.06(二) 09:30PM 節目表
 
與母親美玲相依為命，且不擅與同齡女孩相處的小洪，在一次相親失敗後，表哥文豪熱心的想幫助他脫單，決定帶小洪去情色旅館體驗「第一次」。小洪無法招架旅館小姐的熱情服務而逃出房間，但也因此認識了旅館副理樂樂。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結