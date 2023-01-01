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隔壁的噩夢

Lifetime - 今日 09:55PM 節目表
 
年輕夫婦莎拉和凱爾搬家後認識了一位名叫海倫的頗有魅力的老婦人，但他們不知道她是重度精神病患者，會不惜一切代價成為莎拉的代理媽媽。

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