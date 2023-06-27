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秘密訪客

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
一個看似甜蜜富足的四口之家，卻隱藏著不可告人的秘密。英俊有型的父親、高貴漂亮的母親、文靜冰冷的姐姐與聰明乖巧的弟弟打造出一個和睦的一家四口。某天，父親帶了一名陌生訪客回家，一位車禍的肇事司機……

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