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月老
衛視電影台
- 2023.06.04(日) 09:30PM
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慘遭雷擊而死的阿綸來到陰間，失去生前所有記憶。他必須作出選擇：立刻投胎轉世卻可能變成蝸牛；還是擔任神職，累積陰德再轉世為人？阿綸決定成為「月老」新鮮人，與個性火爆粉紅頭Pinky搭檔到人間執行牽紅線的任務。一次他們在人間中遇見小咪時，阿綸前世的記憶瞬間回來了，原來小咪是他生前的摯愛！阿綸希望能幫助小咪覓得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀，掀起一眾月老們為小咪牽紅線的比賽…
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