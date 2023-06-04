星艦奇航記4:搶救未來

現在是23世紀，一個神秘的外星力量正威脅著地球，讓海洋蒸發和毀滅大氣層。為了盡力試圖拯救人類，寇克和他的船員必須回到1986年的舊金山，他們碰到很多龐克族、披薩和必須準備好零錢才能搭乘的公車，對來自銀河系遠方的他們來說這些都是很外來的東西。這是一起動感十足的驚悚星艦奇航記！