美國西北：美麗之境火山谷

喀斯開山脈白雪皚皚的山峰隱藏了美國本土48州內最活躍的火山。狐狸在山坡上繁衍茁壯，尾蟾在多石的溪流交配，松貂在高山森林獵食。然而這些高山擁有動盪不安的過去和不確定的未來。沉睡的巨人們可能隨時爆發，使整個地區陷入一片混亂。