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獨行俠：天寒地凍

歷史頻道 - 今日 09:55PM
獨行俠們試圖平衡自己的需求與受傷的風險，而學到的教訓則塑造了他們的策略。犯錯的空間越來越小了，因為拉布拉多艱因的環境降低了他們贏得500,000美元的機會。

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