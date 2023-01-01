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終極獵食者死亡之顎

國家地理野生頻道 - 今日 09:30PM
綜合河馬、熊、鱷魚以及蝙蝠，你會得到什麼結果呢？答案是一堆不懷好意的動物。藉由面對動物發狂的可怕故事，「終極獵食者」帶我們剖析為何這些動物會是「終極」獵食者。

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