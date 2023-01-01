阿索，天生樂觀的中女，與陳志高拍拖多年，已到談婚論嫁。可惜志高竟與好友琪琪出軌，阿索簡單的世界瞬間崩塌。失意、 失戀 、失業「三 失」的阿索，把感情創傷拋諸腦後，發奮實現夢想，當上巴士司機。一年後，琪琪的前男友李振民千方百計上門找阿索，要她加入他的「復仇聯盟」大計…