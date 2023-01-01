泳池天王第6季:戲水小屋

本集的委託人是史丹克一家人，史考特和派珀希望在大女兒上大學前，創造更多全家人同樂的回憶，並且將家庭時間由室內移到室外，大人與孩子們的願望包括SPA池、小屋、戶外廚房和跳水區，為了滿足這家人的願望，史帝夫和賈斯汀不僅設計的面面俱到，連細節都縝密考慮，營造出最佳效果，最後帶給全家大小都滿意的泳池後院。