出賣世界盃第1季:無法無天

二０一０年十二月，國際足球總會在蘇黎世召開的記者會上，史無前例地同時宣佈了兩屆世足賽的主辦者。他們分別是俄國和卡達。這項新聞立刻在全球引起熱議。因為卡達不但是中東的一個小國，它的首都也沒有任何足球基礎設施。如果卡達要主辦世足賽，它勢必要建造一座新城市。此外，卡達的環境也極不適合主辦世足賽，因為那裡太熱了，對球員和球迷的健康都會構成嚴重威脅。英國的星期日泰晤士報為了探究世足賽主辦權的決定過程，喬裝成為美國爭取主辦權的公司代表，並揭發出驚人的內幕。