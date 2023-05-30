廢中周天仁終日在酒吧渾噩，兒子對他毫無寄望，為了躲避債主，天仁運用一秒預知超能力成功逃脫，意外被屢戰屢敗的拳擊教練阿信發現，拉攏他合作挑戰秒殺拳王Joe，堂妹小瑤多番阻撓也無補於事。一秒雖然很短，卻能創出宇宙…