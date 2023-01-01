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料理鬥陣俱樂部第8季:克勞蒂亞溫克門
旅遊生活頻道
- 今日 08:05PM
本集的來賓邀請到「舞動奇蹟」的主持人克勞蒂亞溫克門。除了暢談美食和家庭生活外，傑米還要做幾道料理讓克勞蒂亞品嘗。首先是一鍋就能料理完成的紹德森海鮮飯，之後還要示範製作最道地的奶油雞咖哩，讓克勞蒂亞能做給心愛的家人享用。除此之外，傑米和吉米還要到釀酒廠，學習用剩下不要的葡萄來釀成獲獎的琴酒。
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