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野地造屋第5季:無比壯舉
探索頻道
- 今日 07:10PM
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這一集的野地造屋先是介紹了位於西雅圖東邊兩小時車程的喀斯開山脈的山林度假屋；接著是旅居紐約、專精於空間利用最大化的設計師在茂伊島建造的一棟豪華的永續僻靜宅，你將可見識到多用途的空間利用法；再來到南達科他州的黑丘陵，屋主要求一棟擁有綠屋頂的現代工業風貨櫃屋；然後再來到位於丹佛南方約240公里處的峽穀城外圍山區，見識獨一無二、與自然地勢結合的半洞穴豪宅；最後是花了20年幫別人建造竹屋的建築師終於在夏威夷島的帕霍亞小鎮建造了自己的兩層樓夢想竹屋。
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