冥通銀行特約:翻生爭霸戰

一世人返工等放工,你可有想過死後還會留下甚麼？王曉桂(黃又南 飾)打工仔一名，無車、無樓、無女友，求求其其地活著，一天不明不白地死了。來到地獄排隊，他發現排隊等投胎比等公屋更漫長！適逢冥通銀行贊助地府舉辦的綜藝節目《翻生爭霸戰》，鬼魂只要通過三項試煉成為最終贏家，就可以得到還陽人間的機會！曉桂回到陽間作賽，遇上通靈少女淩琪(蘇麗珊 飾)，一人一鬼結盟，曉桂在淩琪的幫忙下進入決賽，生前毫無目標的他竟在死後找回一丁點存在的意義，但最後一關的任務竟是…