克裡斯汀 (Kristin) 覺得自己的生活毫無進展，於是便僱傭了阿什利 (Ashley) ，一位承諾會幫助克裡斯汀 (Kristin) 激發潛力的生活導師。但一個令人震驚的發現表明，阿什利本人並非如她所說的那樣。